Xbox Series completa três anos de mercado

O tempo passa igual para todos, mas a impressão é que ele tem passado cada vez mais rápido. Você sabia, por exemplo, que o Xbox Series está completando seu terceiro ano de mercado este mês? Pois é, o videogame da Microsoft marcou, junto do PS5, o início da nova geração de consoles, trazendo potência gráfica e novas possibilidades no mundo dos games.

Lançados em novembro de 2020, os Xbox Series X e S trouxeram consigo uma promessa de desempenho excepcional e uma biblioteca de jogos super acessível através da assinatura do Game Pass, que conta com jogos de todos os escopos — desde indies até os grandes AAAs em day one. É o tipo de serviço muito bem-vindo para quem quer jogar muito gastando pouco. E por falar de jogos de todos os escopos, a biblioteca do Game Pass ficou realmente recheada ao longo dos últimos anos — isso sem mencionar as duas atualizações mensais para a adição de novidades





🏆 1. Tec_Mundo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Xbox Series S e Series X: como funciona a retrocompatibilidade?Quem tem um console mais recente da Microsoft pode jogar os games antigos da família Xbox

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Xbox: vazamento tem novo Series X, compra da Nintendo e maisDocumentos vazados no caso FTC vs. Microsoft revelam detalhes sobre a estratégia da gigante no mundo dos games para a década; confira

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Microsoft reafirma aumento de preço do Xbox Series S após confusãoApesar de campanha do público para a Microsoft voltar atrás da mudança de preço, o Xbox Series S ainda ficará R$ 1000 mais caro no Brasil

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Após aumento de preço, OLX estima alta nas vendas de Xbox Series S usadosA Microsoft anunciou um aumento de preço do Xbox Series S antes da Black Friday, o que deve impulsionar o mercado de consoles usados

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Xbox Series S com controles 'peludos' é vendido por valor altíssimoConsole especial para o lançamento do segundo filme de Sonic foi adquirido em leilão no eBay por um valor impressionante.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

“Mortal Kombat 1“ é lançado na busca de “reinício inovador“ da franquiaGame está disponível para Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series e PC

Fonte: CNNBrasil - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »