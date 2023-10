X pode se tornar um substituto para bancos, prevê Elon Musk

O X, ex-Twitter, quer se tornar um substituto para bancos ao final de 2024. Em reunião com colaboradores da empresa, Elon Musk disse que a plataforma deve se tornar 'centro da vida financeira' das pessoas. Leia também: Um ano de Elon Musk no X: confira linha do tempo das decisões controversas do bilionário 'Quando digo pagamentos, na verdade me refiro a toda a vida financeira de alguém', comentou Musk num áudio obtido pelo The Verge.

Confira também: X (Twitter) vai cobrar taxa anual de US$ 1 para usuários usarem rede social em um teste Ideia antiga Não é a primeira vez que o dono da empresa flerta com a ideia de transformar o X numa plataforma de pagamentos. Em novembro do ano passado, o executivo mencionou a ideia de implementar uma espécie de 'conta bancária' dentro do perfil do Twitter, criando um tipo de economia interna no serviço.

