X, antigo Twitter, enfrenta queda de usuários e de receita com publicidade, um ano após compra por Elon Musk

Juros futuros passam a ter forte alta com o mau humor no mercado doméstico gerado pelos comentários do presidente da RepúblicaO foco dos últimos três meses, segundo o executivo, foi acompanhar todos os indicadores de desempenho da Usiminas para dar início a um processo de transformação da empresa

Juros futuros passam a ter forte alta com o mau humor no mercado doméstico gerado pelos comentários do presidente da RepúblicaO foco dos últimos três meses, segundo o executivo, foi acompanhar todos os indicadores de desempenho da Usiminas para dar início a um processo de transformação da empresa

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Plataforma X, antigo Twitter, lança recurso para chamadas de áudio e vídeoElon Musk republicou uma postagem na plataforma instruindo os usuários sobre como habilitar o recurso Consulte Mais informação ⮕

Celular Tesla: tudo que o precisa saber sobre o smartphone produzido bilionário Elon MuskBateria solar? Conexão neural? Veja o que se sabe sobre o celular Tesla Consulte Mais informação ⮕

Um ano de Elon Musk no X: confira linha do tempo das decisões controversas do bilionárioPassaram-se doze meses desde que Elon Musk assumiu o comando do saudoso Twitter; o que aconteceu neste período? Confira! Consulte Mais informação ⮕

Maricá celebra mais de 44 mil atendimentos odontológicos realizados em 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Feira do Empreendedor 2023 gera R$ 408 milhões em negóciosAo todo, foram 60,8 mil negócios fechados nos quatro dias de evento Consulte Mais informação ⮕

Enem 2023: Mesmo com inúmeras reclamações, Inep diz que é impossível mudar local de provaInstituto que organiza o Enem afirma que distância máxima é de 30km da residência, 'caso todas as informações tenham sido declaradas corretamente' Consulte Mais informação ⮕