Wolverhampton x Newcastle: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Stadium, em Wolverhampton. A partida terá transmissão exclusiva do Star+ (streaming).Os Wolves, até aqui, somaram quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, sendo o atual 12º colocado da tabela com 11 pontos. Já os Magpies têm sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, estando na 6ª posição com 16 pontos.

Na última rodada, o Wolverhampton venceu o Bournemouth, fora de casa, por 2 a 1, enquanto o Newcastle goleou o Crystal Palace por 4 a 0, no St James' Park. Os Magpies, que têm o melhor ataque da Premier League com 24 gols, defendiam uma sequência de nove jogos de invencibilidade até serem derrotados pelo Borussia Dortmund por 1 a 0 na quarta (25), pela terceira rodada da fase de grupos da Chaampions League.

