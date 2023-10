Windows 11 agora permite escrever em qualquer lugar da tela

Uma atualização recente do Windows 11 permite escrever em qualquer lugar da tela com uma caneta stylus. O pacote começou a ser liberado na última quinta-feira (26) para o público geral.O recurso está disponível para qualquer computador com suporte para o Windows Ink — notebooks da linha Surface ou tablets com o SO da Microsoft.

Veja também: Falha grave no WinRAR exige que usuários atualizem o app imediatamenteNesta atualização, a Microsoft também aprimorou a capacidade de reconhecimento de escrita do Windows. Também foram incluídos novos gestos para apagar, selecionar, separar palavras e pular linha, úteis agora que a ferramenta pode ser usada em mais campos.Os testes com o reconhecimento de escrita começaram em junho de 2023.

