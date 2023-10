Wimbledon quer triplicar quadras, mas enfrenta resistência

A direção de All England Lawn Tennis Club, que organiza anualmente o torneio de Wimbledon está enfrentando uma queda de braço com a população do bairro de Merton, em Londres, onde pretende construir um complexo com 38 quadras.

De acordo com reportagem do The Guardian, AELTC pretende renovar a parte de Wimbledon Park Golf, anteriormente um campo de golfe no bairro para expandir suas instalações e ser capaz de receber cerca de 10 mil espectadores por dia durante a disputa do qualificatório.

As instalações do momento ainda passariam a comportar seis quadras cobertas, seis descobertas e um estacionamento subterrâneo. Ao todo serão 38 quadras, numa obra gigantesca que ficaria pronta em 2030. headtopics.com

Contra a ideia existe um abaixo assinado feito por moradores da região com 13 mil assinaturas, reporta o The Guardian. A preocupação dos moradores é a respeito do impacto ambiental, sonoro e também luminoso que as novas instalações terão na egião

Em comunicado, a organização de Wimbledon informou esta disposta a apresentar detalhes de seu projeto com visitações agendadas ao local. O projeto está detalhado no site do clube e AELTC aguarda um parecer das autoridades locais em breve. headtopics.com

