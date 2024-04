Williams corre contra o tempo para se adaptar às formas de trabalho

Quando os britânicos alinharam apenas um carro na corrida em Alexander Albonda prova e colocou o tailandês na pista. Tem muita coisa acontecendo, mas estamos trocando um pneu enquanto a bicicleta é pedalada - destacou Robson. - É difícil tirar um tempo da nossa programação e dar a todos a chance de se adaptar às formas de trabalho. Tem bastante coisa feita, mas há muito o que fazer - continuou.

Entre as prioridades da Williams está o período de adequação dos funcionários aos processos na fábrica, algo comprometido também pelo tempo. O time corre para arrumar os bólidos e deixá-los aptos para o. Em geral, precisamos melhorar as ferramentas, o software e fazer com que todos entendam como maximizar os equipamentos para levar nosso programa adiante - revelou. - Acho que sabemos há muito tempo que a maneira como fazemos nem sempre é completamente eficiente, mas requer ou depende de fator humano para juntar tudo - continuou

Maestro John Williams é o recordista de indicações ao OscarO maestro John Williams, compositor de trilhas inconfundíveis, é o recordista de indicações ao Oscar, acumulando 54 no total.

Williams dá carro de Sargeant a Albon e tira norte-americano do GP da Austrália

Max Wilson detona Williams por barrar Sargeant: 'fez uma injustiça com ele'

Hamilton revela conversas com Serena Williams e Michael Jordan sobre aposentadoria da F1Aos 39 anos, Lewis Hamilton está na 18ª temporada na Fórmula 1. São sete títulos, 103 vitórias, 104 poles e 197 pódios...

Personagem Popeye ganhará live-action; saiba maisProdução chega 40 anos depois de adaptação estrelada por Robin Williams e Shelley Duvall

Robbie Williams se estrena como artista gráfico en su primera exposición: "El adolescente de 17 años que llevo dentro no se lo puede creer"El cantante británico ha elegido el museo MOCO de Ámsterdam para debutar con unas obras que tratan de mostrar el "poder sanador de la expresión artística".

