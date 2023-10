Will Smith e Jada convidaram Jennifer Lopez para relação a três

Will Smith e Jada Pinkett teriam convidado Jennifer Lopez para um sexo a três durante uma festa em comemoração ao aniversário de Ben Affleck, atual marido da cantora. A situação foi revelada pelo ex-segurança pessoal do rapper Sean 'Diddy' Combs, namorado de Jennifer Lopez entre 1999 e 2001, ao podcast "The Art of Dialogue".

"Eu acho que o Will e a Jade estão tentando roubar a Jennifer", disse o segurança Gene Deal, ao relembrar a história. De acordo com o profissional, o namorado da cantora na época queria até dar um soco em Smith. Tanto Jada quanto Will não se pronunciaram sobre o assunto.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Filme polêmico com nudez de Jennifer Lawrence é inspirado em história real'Que Horas Eu Te Pego?' está disponível no HBO Max e foi baseado em um anúncio de emprego Consulte Mais informação ⮕

Jean-Claude Van Damme diz ter vergonha de sua atuação na série “Friends”'Minha atuação é tão ruim', disse o ator em entrevista, sobre o episódio que participou ao lado de Jennifer Aniston e Courteney Cox Consulte Mais informação ⮕

“Ganhamos 720 000 numa rodada”, diz delator da “máfia das apostas”Em entrevista exclusiva a VEJA, Bruno Lopez conta detalhes do esquema e nega ter sido líder do grupo responsável pela manipulação de resultados Consulte Mais informação ⮕

Dupla é investigada por violar túmulos e furtar restos mortais de cemitérioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

A dupla que faz o Fortaleza sonhar alto em 2023A final da CONMEBOL Sul-Americana, em 28 de outubro, terá transmissão ao vivo pela ESPN no Star+. Consulte Mais informação ⮕

Cantor Guto Oliveira, da dupla OutroEu, revela diagnóstico de doença autoimune raraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕