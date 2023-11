Wi-Fi 7: O que esperar dessa nova tecnologia?

O mundo está cada vez mais próximo de presenciar uma nova evolução na forma de se conectar sem fio por meio do Wi-Fi. Atualmente, encontra-se em desenvolvimento o Wi-Fi 7, que ainda não possui data exata de lançamento e promete diversas melhorias. Nesse ponto, a dúvida que fica no ar é: o que podemos esperar dessa nova tecnologia? Vamos falar sobre esse tópico e muitos outros nas linhas a seguir.

Acompanhe! Veja também: Cientistas usam Wi-Fi para ler através das paredes Novo padrão de conexão sem fio promete ainda mais velocidade e outras vantagens para os usuários. O que esperar do Wi-Fi 7? Dentre as principais características do Wi-Fi 7, podemos esperar recursos e melhorias na: como melhorias na velocidade de acesso; latência; capacidade de transmissão. Dessa forma, a tecnologia 802.11be promete avanços para diversos campos, tais quais: streaming de vídeo 8k, conectividade IoT e jogos AR/VR. Outro ponto importante é que, apesar de ainda não possuir uma data exata de lançamento, o novo padrão de Wi-Fi será disponibilizado ao público em algum momento de 202

