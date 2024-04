WhatsApp sai do ar e gera reclamações de usuários em diversos países

O WhatsApp, rede social com 2 bilhões de usuários no mundo, saiu do ar na tarde desta quinta-feira (dia 3). Há reclamações de internautas em diversos países. O Instagram, também pertencente à Meta, passou juntamente por problemas. Mais de 124 mil queixas a respeito do funcionamento da plataforma foram registradas por volta das 15h19, horário de Brasília, no site Downdetector, que monitora problemas em rede. Para o WhatsApp, houve um pico de reclamações às 15h no Brasil.

A principal queixa entre são as falhas no envio de mensagens. No Downdetector, elas representam 62% dos registros. Segundo a página de status de funcionamento dos serviços da Meta, o WhatsApp enfrenta um problema no serviço de nuvem. "No momento, estamos enfrentando uma interrupção que afeta o serviço na Cloud API. (...) Nossas equipes de engenharia estão investigando o problem

