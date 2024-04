WhatsApp está testando botão de curtir para Status, semelhante ao Instagram

O WhatsApp está preparando um botão próprio para curtir Status, seguindo os passos do Instagram. A novidade foi encontrada em desenvolvimento na versão Beta do mensageiro para Android, mas ainda não está disponível para testadores. Pelo que os prints do site TheSpAndroid sugerem, a função será bem parecida com a que existe nos Stories do Instagram.

Em vez de mandar uma mensagem ou reagir com um emoji, o usuário pode interagir com a publicação apenas com uma curtida ao tocar sobre o botão ilustrado com um coração. Não está claro como a interação vai aparecer para o autor do post e, segundo o TheSpAndroid, é impossível experimentá-la atualmente, uma vez que o app trava totalmente ao curtir uma publicação

