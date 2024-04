WhatsApp apresenta problemas de envio de mensagens

WhatsApp, o serviço de mensagens instantâneas do Meta, está apresentando problemas que impedem a comunicação adequada dos envios. De acordo com o site DownDetector, especializado em detectar problemas em tempo real em serviços conectados à internet, as mensagens não estão carregando e estão tendo problemas para serem enviadas, como relatado por muitos usuários. O site registrou relatos de mau funcionamento desde as 20 horas.

O WhatsApp é o sistema de mensagens instantâneas mais usado do mundo, com cerca de 2 bilhões de usuários. A empresa foi adquirida em 2014 pelo Meta (anteriormente Facebook), por um valor de 21,8 bilhões de dólares. Apesar de o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, ter afirmado que os dados dos usuários do WhatsApp não seriam cruzados com os de outras empresas do grupo, como o Facebook ou o Instagram, o Meta deu passos nessa direção, despertando reclamações da comunidade de usuários

