WeWork: o futuro do coworking após a queda da gigante

A WeWork, empresa global de coworking – cujo valor de mercado chegou a atingir US$ 47 bilhões (cerca de R$ 230 bilhões) –, fazendo com que o valor da empresa caísse para menos de US$ 50 milhões (cerca de R$ 245 milhões). E, embora alguns locais permaneçam abertos, a WeWork começou a fechar escritórios em todo o mundo. Seu nome ocupa posição de destaque na imaginação popular. "WeWork" se tornou praticamente sinônimo de "coworking", como "Kleenex" para "lenço de papel" e "Google" para "busca".

O pedido de desculpas do bilionário que defendeu mais desemprego como lição para trabalhadoresMas as recentes dificuldades da empresa chegaram em uma época de histórico crescimento (ainda que silencioso) do mundo dos escritórios compartilhados. E os especialistas afirmam que, mesmo com o desaparecimento da WeWork, a necessidade e o desejo de espaços coworking irão permanecer – e outras empresas se preparam para aproveitar a oportunidad





