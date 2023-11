Weverton diz o que Abel falou no vestiário do Palmeiras contra o Botafogo

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.''Às vezes a gente cansa de falar do Abel (Ferreira), mas a gente vai ter que falar de novo dele.

''Nada do que tínhamos feito no primeiro tempo ia voltar atrás, era entrar no segundo tempo para fazer um gol, para entrar no jogo, para voltar a confiança e a gente conseguir essa virada histórica. Tenho certeza que o Botafogo está triste porque perdeu, mas quem veio aqui, hoje, viu uma baita partida, um espetáculo de jogo.

Weverton destacou ainda que as palavras do técnico português mexeram com o elenco e transformaram o resultado do jogo, já que o Palmeiras voltou com outra postura para o 2º tempo. ''O campeonato é de pontos corridos, dá essa emoção também e a gente vai continuar na nossa caminhada, jogo a jogo, agora descansar.

Agora, 3 pontos separam Botafogo e Palmeiras restando 7 rodadas para o término do campeonato. Vale destacar, no entanto, que o time carioca ainda tem uma partida a menos em relação aos adversários, contra o

