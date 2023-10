Washington relembra 'escândalo' que tirou título do Fluminense

, no Maracanã, em 2008, o Tricolor das Laranjeiras tem nova oportunidade de conquistar a competição, no mesmo palco. O confronto único diante doMesmo após quase duas décadas da derrota nos pênaltis para os equatorianos, alguns nomes daquele elenco comandado por Renato Gaúcho seguem indignados com a arbitragem.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.O atacante atacou a arbitragem da partida do Maracanã ao reclamar uma penalidade não marcada na vitória por 3 a 1.

“Vamos ser bem indelicados: nós fomos roubados naquela final. Desculpa a palavra, sei que é muito forte, mas a gente foi roubado. Foi um pênalti que com o VAR com certeza daria, mas nem precisava do VAR, foi um pênalti muito escandaloso”. headtopics.com

“Quando eu sofro o pênalti, eu fico só esperando o apito do juiz, quando eu olho para ele e ele está fazendo o gesto de ‘segue o jogo’, aquilo foi um absurdo”, disse o centroavante.

