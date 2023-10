Warriors é a franquia mais valiosa da NBA, aponta revista Forbes

é a franquia mais valiosa da NBA, de acordo com o levantamento da revista Forbes. Além disso, esta é a segunda vez, em mais de duas décadas, que esse posto não pertence a

Segundo a Forbes, a franquia de San Francisco vale US$7,7 bilhões, ou seja, 10% a mais que no ano passado. Em 2010, Joe Lacob e Peter Guber compraram o Warriors por US$450 milhões. Atualmente, a franquia vale 17 vezes mais. Ou seja, eles têm bilhões de motivos para estarem felizes.

Franquia mais valiosa da NBA em sete das últimas nove temporadas, o Knicks segue logo atrás do Warriors. De acordo com a Forbes, a equipe novaiorquina vale US$6,6 bilhões. O Lakers, por sua vez, ocupa o terceiro lugar. Os angelinos estão avaliados em US$6,4 bilhões. Assim, pela primeira vez na história, três franquias da NBA superam a marca de US$6 bilhões.. Saiu do 22º lugar (1,93 bilhão) para o 15º (3,37 bilhões). headtopics.com

Segundo a revista, a NBA pretende arrecadar cerca de US$13 bilhões nesta temporada, 11% a mais que em 2022/23. Uma das áreas em alta na liga são os patrocínios. Eles já aumentaram na campanhas passada, mas podem ter um crescimento de dois dígitos em 2023/24 por causa da “Copa NBA”., principal liga de basquete feminino do mundo. O anúncio ocorreu no início deste mês.

Joe Lacob, dono do Warriors, está ciente da responsabilidade de comandar uma equipe na WNBA. Acima de tudo, o dirigente quer triunfar no basquete feminino. Além disso, ele espera o crescimento da liga feminina. Por fim, ele estabeleceu uma meta ousada.“Nós chegamos aqui para vencer. Queremos ver esta liga e o basquete feminino crescerem. Então, queremos ser parte disso. Acreditamos que seja um divisor de águas para nós. Iremos adicionar todos os nossos recursos. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Lance! »

Como foi estreia de Damian Lillard pelo Milwaukee Bucks na NBA?Damian Lillard fez sua estreia pelo Milwaukee Bucks na noite de quinta-feira (26), em partida contra o Philadelphia 79ers, na NBA Consulte Mais informação ⮕

“Warriors é o pior time da Califórnia”, dispara Charles BarkleyPara Charles Barkley, idade é um fator decisivo para Warriors ter um time inferior do que os rivais locais Lakers, Clippers e Kings Consulte Mais informação ⮕

O plantão do Fufuca para não ser fritado pelo CentrãoApós ter assumido o Esporte, o deputado intensificou sua agenda com os parlamentares para evitar repetir o erro de sua antecessora, Ana Moser Consulte Mais informação ⮕

Lula diz lamentar demissão de mulheres no governo e rejeição pelo Senado de indicado para DPUEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Vereador de Petrópolis é denunciado pelo MP por homofobia, concussão e usurpação de função públicaFoi pedida ainda a suspensão de mandato de Domingos Galante Neto, conhecido como Domingos Protetor Consulte Mais informação ⮕

Moraes vota pela condenação de mais seis réus pelo 8 de janeiroNove ministro devem votar; julgamento termina em 7 de novembro Consulte Mais informação ⮕