Warner Bros. anuncia quinto filme da saga 'Matrix'

A Warner Bros. anunciou nesta quarta-feira (3) que trabalha em um quinto filme da saga 'Matrix', o primeiro que não seria dirigido pelas irmãs Lana e Lily Wachowski. Lana, no entanto, será produtora executiva do longa.

Drew Goddard, roteirista de 'Perdido em Marte', está liderando o projeto. O estúdio não deu nomes do elenco e, por enquanto, os protagonistas.

