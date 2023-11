Wanessa Camargo desabafa a respeito de fofocas sobre sua vida: 'Não gosto'

Wanessa Camargo é uma das personagens mais frequentes nas notícias e páginas de fofocas na internet. Durante o Programa do João deste sábado (28), a cantora falou sobre como lida com a exposição na internet e disse que não gosta desse tipo de jornalismo: “Não gosto, não acho necessário”.

E os que realmente eu sei que sabem trabalhar de forma correta, eu converso, eu falo, eu já cheguei a falar no particular, falar ‘é verdade, mas será que você pode segurar isso aí um pouquinho? Porque é uma coisa delicada’, mas, assim, jornalista e site de fofoca, eles não seguram a nota.A artista confessou que está enfrentando situações complicadas com sites de fofocas e assédio de jornalistas atualmente e lamentou.

