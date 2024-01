Votação crucial para o Governo está em jogo no Congresso

Queda apenas um dia para que o Congresso celebre uma votação crucial para o Governo. E, por enquanto, a validação dos três decretos aprovados no final de dezembro pelo Conselho de Ministros está em jogo. O Executivo não tem garantida a maioria simples necessária para que o plenário ratifique os textos, dos quais dependem tanto a continuidade das medidas anticrise quanto o recebimento de 10 bilhões de euros de fundos europeus.

A Moncloa está em contato tanto com Junts quanto com o PP, dois dos partidos que mais resistem em aprovar as iniciativas. Ambos impuseram suas condições. Mas, após estudá-las, fontes governamentais veem como viável assumir apenas algumas das exigências do partido de Carles Puigdemont. Os decretos que o Governo quer validar são três: o que estende até 2024 grande parte do pacote anticrise, o decreto omnibus que inclui outras medidas relacionadas ao recebimento dos fundos europeus - como a digitalização da justiça - e um terceiro impulsionado pelo Ministério do Trabalho





