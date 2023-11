Votações no Congresso vão mostrar se trocas de Lula deram resultado

Mais curta em razão do feriado na próxima 5ª feira (2.nov), a semana que se inicia em Brasília pode trazer respostas sobre se as movimentações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para abrigar integrantes do Centrão no governo vão ter o resultado esperado no Congresso. Na semana passada,+ Leia as últimas notícias no portal SBT News

Entre as matérias de interesse do Executivo em tramitação no Legislativo, destaca-se o projeto que taxa offshores e super-ricos. O texto foino mesmo dia em que Lula anunciou a demissão de Rita Serrano da Caixa e a nomeação de Carlos Antônio Vieira Fernandes para o posto. Agora, o projeto está sob avaliação dos senadores.

Na Câmara, há a expectativa de que, nesta semana, seja discutida a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. O relatório do deputado Danilo Forte (União-CE) deve ser votado na Comissão de Orçamento.Além das escolhas políticas, Lula ainda tem pendente duas importantes nomeações: para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. Na 6ª feira (27. headtopics.com

chegou a comentar a possibilidade de nomear o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a Suprema Corte "Eu fico pensando: onde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? É na Suprema Corte ou é no Ministério da Justiça? Aí tem outra pessoa que eu fico pensando: onde ele será mais justo, no lugar que ele está ou na Suprema Corte? Isso é uma dúvida que eu tenho e que eu vou conversar com muita gente ainda até a hora de escolher, que está chegando a hora de escolher. Mas eu vou escolher a pessoa certa.

