Volta Redonda terá ‘Rua de Compras’ neste sábado no Aterrado

Volta Redonda - Volta Redonda promove neste sábado (28), mais uma edição do projeto “Rua de Compras”. Desta vez, o centro comercial do bairro Aterrado vai receber o evento que une oportunidade de negócios e boas compras a diversão para toda a família.

A iniciativa é realizada por meio de parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), que garante infraestrutura e segurança para a população.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

PM prende duas lideranças do tráfico de drogas em Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Parceria entre prefeitura de Volta Redonda e governo do estado reforma Hospital São João BatistaCerca de R$ 20 milhões foram investidos na ampliação da unidade; obras começaram no fim da última semana Consulte Mais informação ⮕

Patrulha do Idoso de Volta Redonda é referência para cidade da Região dos LagosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Operação da PM apreende metralhadora de fabricação artesanal em Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Artista de Volta Redonda finaliza mural de grafite com nove metros no Beco do ArigóNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

PM prende em Barra Mansa foragidos de operação em Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕