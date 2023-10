Vojvoda se declara ao Fortaleza: 'Esse clube me fez melhor'

Nesta sexta-feira (27), em coletiva, o argentino falou sobre a final continental inédita que os cearenses disputarão contra os equatorianos e lembrou como as dificuldades passadas em alguns momentos só ajudaram a fortalecer a equipe tricolor.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."É um orgulho para todos nós estar nesta final. O primeiro é a mentalidade do clube, de crescer continuamente, o espírito de grupo é outra característica, e a humildade de todos para continuar com um aprendizado em cada competição.

Vojvoda, que chegou ao Fortaleza em 2021, ainda não tinha treinado nenhuma equipe do exterior antes de ser contratado pelo brasileiro, passando somente por equipes da Argentina e do Chile, e agradeceu pela oportunidade dada pelo Laion. headtopics.com

"Eu sou um agradecido, eu fiz o meu trabalho junto à comissão técnica, mas o meu trabalho não é possível sem a ajuda de todos do clube. Encontrei um clube com muita vontade de continuar crescendo, primeiro agradecer aos jogadores, que compartilho o dia a dia, ao clube, ao torcedor, a todo o povo nordestino. Essa unidade fez um Vojvoda melhor, tanto como pessoa e como treinador. Passamos por dificuldades, mas isso fez a minha comissão técnica crescer.

Consulte Mais informação:

Mundo ESPN »

Conheça a trajetória de Juan Pablo Vojvoda, técnico do FortalezaFinalista da Sul-Americana com o Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda largou a medicina para se tornar treinador de futebol. Consulte Mais informação ⮕

Ex-Fortaleza explica por que Vojvoda não deixa o clubeÉderson relembrou a ótima passagem que teve no Leão do Pici e falou sobre o técnico argentino Consulte Mais informação ⮕

Ele voltou! Rei da América em 2020, Marinho volta a brilhar pelo Fortaleza na Sul-AmericanaJogador foi peça importante do time de Vojvoda durante a campanha Consulte Mais informação ⮕

Três mosqueteiros! Fortaleza aposta em espinha dorsal para superar a LDU na final da SulaTiti, Tinga e Pikachu são armas no time de Vojvoda Consulte Mais informação ⮕

Presidente do Fortaleza: 'Nossa vaidade é ver o clube ganhar'Fortaleza x LDU, neste sábado (28), pela final da CONMEBOL Sul-Americana, tem transmissão pela ESPN no Star+ Consulte Mais informação ⮕

Júnior Santos destaca força do Botafogo e cita atividades para melhorar finalização: 'Feliz com esse resultado'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕