Você acha justo demitir por fraude no reembolso?

A notícia mais lida no “Financial Times” durante boa parte da semana passada não foi sobre a guerra entre Israel e Hamas ou as batalhas na Ucrânia, nem sobre Elon Musk ou Donald Trump. Foi sobre um homem chamadoaté ter pedido ao banco o reembolso de uma despesa relativa a dois cafés e dois sanduíches durante uma viagem de negócios a Amsterdã em 2022, na qual ele levou uma pessoa, que não trabalhava no banco.

O colunista Rafael Souto cita estudo que mostra que 61% das pessoas estariam dispostas a trocar de trabalho se não visualizassem oportunidades de desenvolvimento

O Silêncio dos Inocentes: 8 coisas que você provavelmente não sabe sobre o filmeO Silêncio dos Inocentes, filme de suspense e terror, foi lançado em 1991, mas é celebrado por fãs até hoje; veja 8 curiosidades sobre a icônica obra! Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry: artistas e amigos repercutem morte do ator de ‘Friends’: ‘Você nos trouxeAmigos, companheiros de atuação e figuras importantes do mundo artístico e do entretenimento lamentaram a morte do ator Matthew Perry, que interpretou o Consulte Mais informação ⮕

Você pode ajudar a encontrar Irma, uma das desaparecidas do BrasilTodos os dias, O Antagonista e Crusoé se juntam a uma silenciosa busca por pessoas desaparecidas, junto a amigos, familiares e autoridades Consulte Mais informação ⮕

Últimos dias de outubro em SC serão de temporais e com chance de inundaçõesEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Alpinistas presos no Pico do Perdido são resgatados pelos bombeiros com ajuda de helicópteroEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

‘Trazer uma criança para um mundo como esse não é certo’, diz israelense que teve filho em meio à guerraEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕