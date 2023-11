Viva Mais, Viva Bem: Lesões como a do Neymar podem não ser cirúrgicas

A lesão no joelho que o atacante Neymar sofreu durante o jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chamou a atenção para o tempo de recuperação após a cirurgia. O jogador vai ficar oito meses longe dos gramados.

Segundo Paulo Henrique, a decisão pela cirurgia vai depender de alguns fatores como a profissão, a idade e o tipo de atividade física que o paciente exerce."Quem faz corrida de rua, ciclismo, natação, esportes que não têm rotação do corpo sobre o joelho, se ele não cair no grupo da instabilidade, ele não tem que operar.

Paulo Henrique explicou no podcast Viva Mais, Viva Bem, em entrevista à jornalista Viviane Costa, como é o processo cirúrgico, a reabilitação e o tempo de retorno às atividades. O médico falou sobre outras lesões, dores e o que fazer com aqueles estalos que muita gente sente ao flexionar o joelho. headtopics.com

CEOs atraentes são mais bem remuneradosA correlação de que pessoas com melhor aparência tendem a ganhar mais parece injusta, mas na prática é o que se observa Consulte Mais informação ⮕

Salário dos mais ricos diminuiu e dos mais pobres aumentou após a pandemia, mostra estudoEstudo do economista Daniel Duque, da FGV, mostra que - mesmo que pouco - o mercado brasileiro ficou menos desigual Consulte Mais informação ⮕

Salário dos mais ricos cai e dos mais pobres sobe no pós-pandemia, mostra estudoGanho de quem está na base da pirâmide foi de 15,4% desde 2019. Já quem está no topo teve perda de 0,6%. Reajuste do mínimo acima da inflação e Bolsa Família estão entre as razões Consulte Mais informação ⮕

Saber o valor do salário do seu chefe pode fazer com que você trabalhe bem mais — ou bem menosO nível de motivação depende de se ter uma chance justa de promoção Consulte Mais informação ⮕

Viva el Ejército mexicano, SA.El Gobierno encomienda grandes tareas a los militares: de la construcción de una línea ferroviaria a un aeropuerto. ¿El último encargo? Fabricar sus propios cascos Consulte Mais informação ⮕

Exposição 'Petrópolis: Viva Essa Experiência' é uma das principais atrações do Petrópolis BusinessNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕