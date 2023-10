Vitória pode garantir acesso à Série A contra o Juventude; veja como

O Vitória pode assegurar diante do Juventude, no domingo (29), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o acesso à elite do futebol nacional. Para isso, porém, terá que torcer por uma combinação de resultados. Atualmente, nove pontos separam o clube baiano, líder da competição, do quinto colocado, o Guarani.

A combinação que poderá colocar o Vitória na Série A na 34ª rodada Guarani perder para o Botafogo-SP nesta sexta (27), em Campinas Novorizontino não vencer a Ponte Preta nesta sexta, em Novo Horizonte Criciúma não vencer o Sampaio Corrêa neste sábado (28), em Santa Catarina Mirassol não vencer o Ituano neste sábado, em Itu Vitória vencer o Juventude, no domingo (29), em Salvador Ao término da 34ª rodada, os clubes...

