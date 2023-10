Vitão revela se é o pai da filha de Suelen Gervásio; confira

Rio - Vitão, de 24 anos, informou aos fãs que não é o pai da filha de Suelen Gervásio. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira, o cantor disse que o resultado do DNA, realizado na última semana, deu negativo e pediu para o seu nome não ser mais envolvido com o da criança. fotogaleria 'Realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem. Então, não tenho a paternidade dessa criança.

Em julho, Vitão e o produtor Matuto, o outro suposto pai da bebê, informaram, em um comunicado conjunto, que realizariam o exame de DNA assim que a criança nascesse. 'Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina, assumirá todos os cuidados paternos dela. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo', dizia um trecho da nota. Na época, Suelen não ficou calada.

