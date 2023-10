Vitão diz que não é pai de filha de Suelen Gervásio após DNA: 'Compaixão e cuidado com as famílias

fez um vídeo no seu Instagram na tarde desta sexta-feira, 27, para esclarecer que não é pai Nina, filha da modelo“Peço de uma vez por todas compaixão e cuidado com as famílias envolvidas. Espero que eu possa ter esclarecido tudo e colocado um ponto final no meu envolvimento nessa história. Obrigado”, dizia a legenda do vídeo.

“Não tenho a paternidade dessa criança, então peço desde já que parem de envolver essa criança com meu nome, porque isso tá erando uma exposição absurda pra ela desde antes do nascimento. Busquem informações sólidas antes de publicar coisas.

