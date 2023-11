Virada histórica: Palmeiras vence o líder Botafogo após estar perdendo por 3 a 0

Mas Tiquinho Soares sofreu pênalti e teve a chance de transformar a vitória parcial numa goleada de 4 a 1, porém parou na defesa de Weverton. A partir daí, o Palmeiras enfileirou gols. Primeiro com Endrick, em mais um belo gol, depois com Flaco López, que deixou tudo igual. No último lance do jogo, aos 53 minutos do segundo tempo, o zagueiro Murilo marcou o gol da virada histórica do Palmeiras.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Botafogo leva virada incrível do Palmeiras e vê vantagem na liderança cair para três pontosAlvinegro atropela e faz três no primeiro tempo, mas vê Endrick brilhar na segunda etapa e reabrir disputa pelo título

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Botafogo deve ter 'time ideal' em partida decisiva contra o PalmeirasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: A boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x PalmeirasA boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x Palmeiras

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palpite: Botafogo x Palmeiras – Campeonato BrasileiroVindo de três vitórias, o Palmeiras visita o Botafogo buscando a liderança do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Botafogo repetirá coincidências que fizeram Palmeiras perder Brasileiro?Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Palmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisãoPalmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisão

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕