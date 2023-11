Violência na Bahia: três homens morrem em troca de tiros

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam realizando patrulhamento quando receberam denúncias de que homens armados estavam tentando roubar veículos nas proximidades da rodovia BA-524. Ao se aproximarem dos suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros, o que resultou em uma resposta imediata por parte dos agentes.

Com os mortos foram encontrados três revólveres e munições de calibre 38. Todo o material foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia Civil, em Candeias, para investigação e registro do caso. Essa ocorrência faz parte de uma série de confrontos violentos entre a Polícia Militar e suspeitos na Bahia ao longo do mês de outubro. Além da capital Salvador, cidades como Catu, Mussurunga, Jequié, Eunápolis, Lauro de Freitas, Valença, Camaçari e Candeias também registraram tiroteios que resultaram em mortes. Apenas na primeira semana do mês, foram contabilizados 16 óbitos.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, todas as pessoas mortas nesses confrontos eram suspeitas de envolvimento com facções criminosas. A investigação sobre esses casos está em andamento para esclarecer os fatos e determinar as responsabilidades.desde setembro.

