Violência na Bahia: mais três suspeitos são mortos em confrontos

na noite de quinta-feira, 26, em Salvador, Bahia. Os incidentes ocorreram em duas operações distintas, realizadas nos bairros Pero Vaz e Gamboa, ambos na capital baiana.

Dois indivíduos foram mortos na Gamboa. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes do 18º BPM receberam uma denúncia por volta das 21h30 sobre atividades de tráfico de drogas envolvendo dois homens armados. Ao chegarem ao local indicado, os policiais foram alvejados pelos suspeitos e reagiram.

De acordo com a PM, os criminosos foram levados para um hospital próximo, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram encontrados um revólver, uma pistola, 33 pedras de crack, 35 porções de maconha e uma balança de precisão. O caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). headtopics.com

A Polícia Civil informou em comunicado que os dois suspeitos também são acusados de realizar ataques contra traficantes de outra facção. Além disso, eles seriam responsáveis pela morte de um homem cujo corpo foi encontrado em uma lixeira na Avenida ACM, em 7 de julho deste ano. Outro caso com indícios de autoria do mesmo grupo ocorreu mais recentemente, em 11 de outubro.

Na Gamboa, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado boiando na praia. Testemunhas relataram que a dupla e outros membros do mesmo grupo assassinaram a vítima porque ela residia em um bairro dominado por uma facção rival, segundo a Polícia Civil. headtopics.com

Em Pero Vaz, outra operação da Polícia Militar resultou em confronto. De acordo com a PM, agentes da 37ª CIPM receberam informações sobre homens armados no bairro e realizaram um cerco. Eles também foram recebidos com tiros e revidaram. Um homem foi atingido e levado ao Hospital Ernesto Simões, mas também não resistiu aos ferimentos. Outros dois suspeitos foram socorridos e estão sob cuidados médicos.

