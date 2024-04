Violência generalizada no estado mexicano de Chiapas deixa 25 mortos

Ao menos 25 pessoas morreram no último domingo, dia 31, quando foram apanhadas no meio de confrontos entre a militarizada Guarda Nacional e supostos criminosos no estado mexicano de Chiapas (sul), denunciou nessa segunda-feira, a ONG Centro de Direitos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Autoridades oficiais não confirmam essa versão.

Citando “depoimentos” do local dos acontecimentos, a ONG afirmou, em comunicado, que os confrontos deixaram vítimas fatais entre os 40 civis que aguardavam por um transporte fluvial para atravessar uma barragem no município de O. Concórdia. Segundo, ainda, a ONG, a Guarda Nacional perseguia um grupo armado por volta do meio-dia. “Pessoas da população civil foram feridas e assassinadas”, disse a organização, uma das mais reconhecidas em Chiapas, com 35 anos de atividade

