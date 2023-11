Violência: a primeira providência que Claudio Castro tem que tomar

Não é a primeira vez que um criminoso de alta periculosidade sai de um presídio do Rio pela porta da frente. Em 2021, o traficante Abelha, contra o qual também havia um mandado de prisão, escapuliu usando um alvará de soltura falso. Ninguém nunca explicou.

Três dias antes da fuga, Abelha fez no presídio uma festa de aniversário, e consta que Raphael Montenegro, então chefe da Seap (o segundo em dois anos), compareceu. Nem a festa nem a fuga foram suficientes para Castro abrir mão de seu secretário.

Um dos padrinhos do novo secretário, Marcus Amim, foi Marcio Canella. O deputado estadual é um fenômeno eleitoral: com nada menos do que um terço dos votos em seu município, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi o mais votado de 2022. Um de dos apoiadores de Canella foi Juracy Alves, o “Jura”, que já foi condenado por assassinato e por ser líder de uma milícia. A mulher de Jura trabalha no gabinete do deputado.

Em tempo. Em 2022, Jura apoiou um fenômeno eleitoral ainda mais fenomenal do que Canella. Daniela Carneiro, a “Dani do Waguinho” (Waguinho é o prefeito de Belford Roxo), teve metade dos votos de sua cidade, tornando-se a deputada federal mais votada do Rio.a nomeou ministra do Turismo, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (irmã de Marielle, vereadora assassinada pela milícia) posou, sorridente, com a companheira de ministério para fotos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Claudio Castro nomeia Arthur Monteiro para secretaria de Trabalho e RendaFoi publicada em Diário Oficial a exoneração da secretária de Trabalho, Kelly Mattos, afilhada política do Pastor Everaldo (Podemos), que se aliou a Eduardo Paes (PSD)

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Carioca? Lei que torna o acarajé patrimônio do Rio de Janeiro incomoda boa parte dos baianosTexto foi aprovado pela Alerj e sancionado pelo governador Cláudio Castro

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Lula decreta GLO em portos e aeroportos para combater o crime organizado em SP e RJA medida é uma resposta ao pedido do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de ajuda federal em meio a onda de violência no Estado

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: A série que traz fortes cenas de violência policial contra criança no Rio'Amar é para os fortes', da Amazon, é baseada no álbum visual homônimo de Marcelo D2

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Dossiê Mulher: a cada hora, 14 mulheres são vítimas de violência no Estado do RioO trabalho revela também que cerca de 21 mil mulheres foram vítimas de violências simultâneas: física, psicológica, moral.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Dossiê Mulher: a cada hora, 14 mulheres são vítimas de violência no Estado do RioTrabalho revela também que 52,7 % dos agressores tinham entre 30 e 59 anos; entre os mais jovens, de 18 a 29 anos, a violência física sobressai

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕