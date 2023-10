Villasanti se consolida como um dos principais nomes do Grêmio nesta temporada

O paraguaio é o jogador com o maior número de desarmes da equipe no Campeonato Brasileiro, 44 em 22 jogos. No Brasil, é o sexto colocado nesse quesito. Além disso, o atleta é líder de passes corretos do Grêmio, com aproveitamento de mais de 90%, mesma porcentagem de interceptações corretas, em que é o vice-líder do grupo.

- É gratificante poder ajudar os colegas dentro de campo e contribuir para o time pontuar no campeonato. Ano passado vivemos momentos difíceis e agora estamos lutando pela ponta de cima da tabela, por uma vaga na Libertadores, que é o nosso grande objetivo. Estamos focados nesta reta final que é muito importante pra nós - comenta o paraguaio.

Esta já é a temporada mais artilheira do jogador, que balançou as redes em 6 oportunidades em 2023. No Brasileirão, Villasanti é o volante com mais participações em gols no ano (11) e o terceiro jogador gremista com mais finalizações no campeonato, com 10 finalizações corretas em 22 partidas. headtopics.com

O próximo compromisso de Villasanti será contra o América-MG, no sábado (28). O confronto está marcado para às 19h, no estádio Independência.

