Yo asesoré a la Fundación Bill y Melissa Gates en el proyecto Next Generation Learning Challenges. Las universidades y colleges en Estados Unidos son prohibitivos y vimos que los libros aumentaban mucho el coste. Así que nuestra hipótesis fue que, si proporcionábamos materiales gratuitos virtuales, bajaría el coste.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.