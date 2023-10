Viih Tube abre álbum de fotos de primeira vez da filha na Disney: 'Realizando um sonho'

Rio - A influenciadora Viih Tube compartilhou registros de sua primeira viagem com a filha para a Disney. Nesta sexta-feira (27), a famosa comemorou a primeira vez da pequena Lua nos parques de Orlando e derreteu o coração de seguidores com a fofura da bebê. fotogaleria 'Realizando um sonho, trazendo nossa princesa pela primeira vez na Disney! Obrigado por poder viver isso, meu Deus!', exclamou a ex-BBB.

A mãe coruja também dá um show de beleza com um look verão, de jardineira listrada em preto e branco e faixa de cabelo combinando. Já o ex-brother surge de óculos escuros e uma camiseta azul-escura. Fãs da família logo foram aos comentários admirar as fotos dos três: 'Rei, rainha e princesa no seu habitat natural!', brincou o ator Júlio Rocha. 'Ela é simplesmente a bebê mais carismática e feliz dese mundo.

