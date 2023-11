Vidal revolta torcedores do Athletico com foto da Libertadores de 2022

. Em campo, Arturo Vidal foi um jogadores que estiveram na conquista carioca. Neste domingo (29), ele irritou torcedores do seu atual clube, o Furacão.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Ao publicar uma foto beijando a taça da Libertadores conquistada diante do Athletico-PR, uma chuva de comentários foi feita em seu perfil. Muitos deles negativos vindo de torcedores do Furacão.

Depois de deixar o Flamengo neste ano, Arturo Vidal foi contratado pelo Athletico-PR. No entanto, sofreu grave lesão no joelho defendendo a seleção chilena e só vai voltar a atuar no próximo ano.

