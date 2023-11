Vidal recorda título da Libertadores pelo Flamengo e irrita torcedores do Athletico

Clube atual do chileno, o Furacão perdeu para o time cariocanas redes sociais neste domingo (29) ao relembrar o título da Libertadores pelo Flamengo, em 2022. Há um ano, o Rubro-Negro conquistou o troféu ao vencer o Athletico Paranaense, atual equipe do jogador.

Os torcedores do Athletico, como esperado, ficaram revoltados com a atitude de Vidal, que publicou a foto com a camisa do Flamengo, beijando a taça da Libertadores junto a uma legenda. Alguns, inclusive, pediram a saída do chileno da equipe paranaense.

No início do ano, Vidal já tinha somado uma polêmica pelo Flamengo. Nas redes sociais, o chileno afirmou que estava disponível para voltar ao Colo-Colo, clube que o revelou. Em julho, o jogador deixou o Rubro-Negro e acertou com o Athletico Paranaense.Fora de Campo headtopics.com

