Vice-prefeito ofende o Prefeito Johnny Maicon durante podcast

Desde setembro com relação rompida com o Prefeito Johnny Maicon, o vice-prefeito de Nova Friburgo, Mário Sérgio Abreu, o Serginho Doce Mania, usou uma entrevista do podcast “Estúdio Realize NF” para se manifestar publicamente sobre o líder o executivo. O programa foi ao ar na última quinta-feira (26) e teve como tema o Cenário Político em Nova Friburgo.

Durante a longa participação no programa, Serginho Doce Mania fez inúmeros ataques a Johnny Maicon, usando termos como “traidor”, “covarde”, “moleque” e “ingrato”. O vice-prefeito falou também que teria sofrido boicote dentro do governo após o rompimento com Johnny Maicon. Segundo Serginho, até mesmo o carro oficial usado por ele foi recolhido após ordem do prefeito.

