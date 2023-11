Viúva de Tom Veiga, o 'Louro José', fica noiva de empresário três anos após morte do ator

Cybelle Hermínio, a terceira e última mulher de Tom Veiga, que era o intérprete do Louro José, ficou noiva três anos depois da morte do ator. Em setembro desse ano, ela foi retirada do testamento de Veiga por decisão da Justiça.

Agora ela irá casar com o empresário Kaueh Rodrigues. O pedido de casamento aconteceu em uma lancha no Litoral Paulista no último dia 20, data em que completou 35 anos. Ana Maria Braga anuncia nome escolhido para filho de Louro JoséTom Veiga e Cybelle foram casados por oito meses e se separaram em setembro de 2020, dois meses antes do ator falecer. O divórcio estava programado para ser assinado quatro dias depois de sua morte, quando foi vítima de um AVC fatal.

Antes de falecer, Veiga havia enviado uma mensagem a um amigo manifestando sua vontade de tirar Cybelle de seu testamento. Neste ano, a Justiça determinou a anulação desse testamento em que a viúva tinha direito a 50% dos bens do intérprete de Louro José. headtopics.com

Com a nova configuração, seus filhos ficaram com 100% do valor e a ex-mulher com nada. O valor de seus bens deixados são estimados em R$ 1 milhão.DegustaOrochi dá carro de R$ 400 mil de surpresa de aniversário para namorada: 'Ela queria ter o carrinho dela'Essa fantasia de Halloween de Anitta como vampira sexy pode ser sua inspiração perfeita para sua próxima festa.

Viúva de Tom Veiga fica noiva de empresário três anos após morte do atorCybelle Hermínio foi a terceira e última mulher do intérprete do Louro José Consulte Mais informação ⮕

Raphael Veiga marca, Palmeiras vence Bahia e assume vice-liderança do BrasileirãoVerdão vence a terceira partida seguida no Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Palmeiras ganha do Bahia com gol de Veiga e dorme na vice-liderança do BrasileirãoO Palmeiras venceu mais uma dentro do Allianz Parque. Neste sábado, a equipe derrotou o Bahia ... Consulte Mais informação ⮕

Veiga volta a marcar pelo Palmeiras após dois meses, e Abel revela: 'Estava cabisbaixo'O meio-campista Raphael Veiga enfim voltou a balançar as redes pelo Palmeiras no último sábado. ... Consulte Mais informação ⮕

Abel valoriza gol de Veiga no Palmeiras: 'Bom para ele voltar a ter confiança'Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Viúva e filha de Claudinho são brigadas com Buchecha há anos; entenda a tretaVanessa Alves diz que foi ignorada pelo cantor ao enviar para ele uma mensagem sobre o filme 'Nosso sonho' Consulte Mais informação ⮕