Viúva de fisiculturista morto em incêndio fala sobre volta para casa após alta da filha: 'Meu motivo para tudo é ela'

Rio - Em sua primeira semana em casa com a filha Maya, de 6 anos, após o incêndio que matou o fisiculturista Hugo Nascimento na madrugada de 29 de julho, Larissa Viana começa a restabelecer uma rotina com a filha, internada por quase três meses no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, após sofrer queimaduras em 70% do corpo. Larissa considera o marido um herói.

E a situação que a Maya se encontrava, não tinha prazo para acabar. Cada um falava uma coisa: oito, sete, seis meses de internação. Era uma situação desesperadora. Saí do hospital na quinta passada (19) e agora que estou retomando a minha rotina. Como foi a dinâmica do salvamento de vocês?Como eu fui a primeira a descer, eu não sabia muito bem no início o que de fato tinha acontecido.

