Verstappen vence GP do México e quebra recorde de vitórias em uma temporada

Holanda - Max Verstappen venceu mais um Grande Prêmio na temporada da Fórmula 1. O piloto da Red Bull largou em terceiro e assumiu a primeira posição de Charles Leclerc na primeira curva do México, assim como aconteceu com o monegasco nos Estados Unidos na briga com Lando Norris no último final de semana.

Verstappen foi o primeiro a parar no México e voltou para a pista com pneus duros. Assim como aconteceu em toda a temporada, o belga mostrou o porquê a Red Bull está com o carro campeão. Ele ultrapassou a Mercedes de George Russel, a McLaren de Oscar Piastri e a AlphaTauri de Daniel Ricciardo sem nenhuma dificuldade e ganhou posições importantes no grid.A partir daí havia apenas a Ferrari à sua frente e foi quando Max sentiu-se ainda mais confortável.

