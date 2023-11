Vereadora diz que mulher foi 'castigada por Deus' por ter filho com deficiência

Nunca, em nenhum momento de nossa vida, fui capaz de ser ofensiva com as pessoas que ultrapassassem o âmbito de sua atuação administrativa, pois sempre nos pautamos pelo respeito e a luta em defesa das pessoas com deficiências, assim como fizemos em defesa dos portadores com o transtorno do espectro autista (TEA), sendo pioneiras ao lado de pais e mães', disse em nota.

CARTACAPITAL: Vereadora diz que mães de autistas foram ‘castigadas por Deus’; Câmara de Arcoverde abre inves ...O presidente da Câmara de Arcoverde (PE) repudiou a declaração durante a sessão, e, com a repercussão, disse que o setor jurídico da Casa analisa um procedimento administrativo contra a parlamentar

TERRANOTICIASBR: Vereadora diz que mulher foi 'castigada por Deus' por ter filho com deficiênciaParlamentar Zirleide Monteiro (PTB), da cidade de Arcoverde, em Pernambuco, fez declaração durante uma sessão na Câmara

O_ANTAGONISTA: Vereadora chama filho autista de opositora de “castigo de Deus”Vereadora de Arcoverde (PE), Zirleide Monteiro (PTB) discursou no plenário contra mulher que identificou como aliada do presidente da Câmara

JORNALOGLOBO: Vereadora de Pernambuco diz em sessão que mulher foi 'castigada por Deus' por ter filho com espectro autistaApós a repercussão negativa, Zirleide Monteiro (PTB), da cidade de Arcoverde, apagou as redes sociais e pediu desculpas por declaração

