Vereador Rubinho Nunes aproveita controvérsia da CPI das ONGs para ganhar notoriedade

Cientistas políticos dizem que vereador Rubinho Nunes deve aproveitar controvérsia em torno da CPI das ONGs para ganhar notoriedade em ano eleitoral. Os últimos dias foram marcados por um forte embate entre apoiadores e opositores do padre Júlio Lancellotti, conhecido por seu trabalho de assistência.

De um lado está o vereador Rubinho Nunes (União), que iniciou o recolhimento de assinaturas para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal para investigar o trabalho de ONGs que atuam na região. A motivação seria uma passagem do religioso como conselheiro da organização filantrópica Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Bompar). O Bonpar é apontado por Rubinho Nunes como uma das principais organizações a serem investigadas, junto com o movimento Craco Resiste, dois os atores da região que ele acusa de integrar uma suposta 'máfia da miséria' para lucrar. Júlio Lancellotti, que foi defendido pela Arquidiocese de São Paulo, diz que há anos não faz parte da Bonpar e nega qualquer irregularidade. A Craco Resiste não se manifestou





