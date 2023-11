Vereador de São Paulo é condenado à perda do mandato por áudio em que fala em 'sem-vergonhice' de judeus

O vereador Adilson Amadeu (União) na Câmara Municipal de São Paulo — Foto: Flickr/ Câmara Municipal de São Paulo

— É uma puta duma sem-vergonhice, que eles querem que quebra todo mundo, para todo mundo ficar na mão, do grupo de quem? Infelizmente também os judeus, quando eu até tô respondendo a um processo, porque quando entra Albert Einstein, Grupo Lide é que tem sem-vergonhice grande, sem-vergonhice de grandeza que eu nunca vi na minha vida — declarou na ocasião.

A defesa do vereador alegou que Amadeu "sempre teve amizade com judeus" e que o áudio em questão foi compartilhado "com amigos de infância e que o seu alvo nunca foram os judeus, e sim a administração púbica municipal e estadual, durante a pandemia". headtopics.com

"Entende-se que o acusado associa o intuito de causar prejuízo financeiro à população à orquestra política de 'todo mundo ficar na mão' de membros da comunidade judaica, alimentando concepções absolutamente preconceituosas contra a comunidade judaica, difundindo narrativas de que os judeus manipulam as finanças mundiais com influência na economia.

