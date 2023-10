Vereador de Petrópolis é denunciado por homofobia, concussão e usurpação de função pública

Rio - A Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis denunciou o vereador Domingos Galante Neto, conhecido como 'Domingos Protetor', pelos crimes de homofobia caraterizada como injúria racial, utilização de cargo público para obter vantagem indevida e usurpação de função pública.

Além disso, também coagiu o funcionário, sob pena de demissão, a realizar a transferência de valores para a sua irmã, causando-lhe um prejuízo aproximado de R$ 26 mil.

