Os venezuelanos vão participar de um referendo sem validade jurídica internacional para apoiar ou não as propostas do governo de, que incluem a criação do Estado da Guiana Esequiba como parte do território venezuelano, bem como um plano para conceder a cidadania venezuelana aos seus habitantes. "Recuperar a Guiana Esequiba é uma missão do povo, é uma missão do país", disse o presidente Maduro em 8 de novembro, dando novo vigor a uma reivindicação de quase dois séculos.

Por outro lado, a Guiana diz que não há nada a discutir sobre a área. O governo pediu aos seus cidadãos que não se deixem "instilar no medo" pelos acontecimentos no país vizinho.A temida gangue da Venezuela que se espalha pela América Latina e teria laços com o PCC A Corte Internacional de Justiça (CIJ) ordenou nesta sexta-feira que a Venezuela "se abstenha de qualquer ação que altere a situação que prevalece no território disputado, que é a de que a Guiana administra e exerce controle sobre a área", embora não tenha proibido a realização do referendo", conforme solicitado pela Guian





