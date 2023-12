Venezuela reafirma que não reconhecerá referendo sobre território disputado com Guiana

A CIJ reconheceu pedido do governo guianês, em 30 de outubro, de medidas provisórias sobre o assunto, sob a alegação de ameaça à integridade territorial do país. A disputa sobre Essequibo remonta a 1899, quando um tribunal de arbitragem definiu a fronteira entre Venezuela e Guiana. O governo venezuelano reafirmou nesta sexta-feira que o referendo convocado para anexar o território do Essequibo, uma região rica em petróleo e recursos naturais que faz parte da Guiana, não será reconhecido.

Disputa territorial entre Venezuela e Guiana sobre o EssequiboUm referendo promovido pela Venezuela sobre a região do Essequibo, rica em recursos naturais, está causando tensão entre os dois países. A Guiana defende uma fronteira definida em 1899 e recorre à Corte Internacional de Justiça para validá-la.

Brasil amplia presença de militares na fronteira com a Guiana e com a VenezuelaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Venezuela: as riquezas da região da Guiana que Maduro quer anexarDesde 1841, Venezuela e Guiana disputam o Essequibo, área rica em recursos minerais e naturais. Em 3 de dezembro, está previsto um novo capítulo da disputa: um referendo na Venezuela.

Venezuela fará referendo para anexar território da GuianaPaíses disputam o território onde, atualmente, fica a Guiana Essequiba, rica em recursos naturais; região representa mais da metade da área da Guiana

Venezuela acusa ONU de buscar ‘declinar sua responsabilidade’ em disputa com GuianaO governo venezuelano convocou um referendo consultivo para 3 de dezembro, propondo anexar o território e conceder cidadania aos habitantes. Guiana rejeitou a consulta

Nova crise na mesa de Lula: Venezuela ameaça anexar a GuianaCleptocracia de Nicolás Maduro aumentou a instabilidade política na América do Sul: deslocou tropas e ameaça anexar área da Guiana com reservas de petróleo

