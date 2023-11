Venezuela: “Ninguém pode ignorar os resultados”, diz oposição sobre primárias

Em uma entrevista coletiva, Biagio Pilieri, membro da coalizão Plataforma Unitária Democrática (PUD), afirmou quee destacou a importância dos fatores democráticos. Pilieri ressaltou que, apesar dos obstáculos, a candidatura de Machado conta com um mandato claro do povo venezuelano e que as forças democráticas estão lideradas por ela. Segundo ele, com Machado como candidata, eles têm a confiança de que vencerão as eleições presidenciais de 2024.

As eleições primárias para escolher o rival do presidente Nicolás Maduro em 2024 foram realizadas por autogestão em 22 de outubro, com a participação de 2,4 milhões de eleitores, de acordo com os organizadores. María Corina Machado foi a vencedora com impressionantes 92% dos votos.

No entanto, o chavismo não reconhece os resultados e alega que os números foram inflados. O Supremo Tribunal venezuelano, aparelhado pelo governo, suspendeu “todos os efeitos” das primárias em resposta a uma liminar. Além disso, o Ministério Público iniciou uma investigação sobre a comissão organizadora das eleições primárias, sob suspeita de fraude.

