Venezuela divulga resultado do referendo sobre anexação do Essequibo

A Venezuela divulgou o primeiro boletim eleitoral do referendo sobre a anexação do Essequibo, região da Guiana reivindicada por Caracas. De acordo com os números iniciais, mais de 95% dos cidadãos que compareceram à consulta pública votaram a favor da criação da província da Guiana Essequiba — cenário que os analistas já apontavam como provável, em um processo que, segundo agências internacionais que cobriram a votação no local, foi marcado pelo baixo comparecimento.

— Demos os primeiros passos de uma nova etapa histórica para lutar pelo que é nosso (...), e o povo venezuelano falou alto e em bom som — comemorou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que buscará a reeleição em 2024, para uma multidão na central Plaza Bolívar, em Caracas. — Foi um dia maravilhoso





