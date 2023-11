Venda de veículos novos no Brasil cresce 10% em outubro, diz Fenabrave

Com isso, no acumulado de janeiro a outubro, os emplacamentos de veículos somam 1,85 milhão de unidades, 9,7% acima do verificado no mesmo período do ano passado. A Fenabrave projeta para o ano vendas de 2,22 milhões de veículos novos, um crescimento de 5,6% sobre 2022. Veja também: Após incentivos do governo, procura por carros mais que triplicou https://www.youtube.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TEC_MUNDO: 10 notícias de tecnologia para você começar o dia (31/10)Comece esta terça-feira (31) por dentro de tudo o que rolou no mundo da Ciência e Tecnologia

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Brasil Agora: Israel diz ter acertado túneis do Hamas; guerra tem quase 10 mil mortosBrasil Agora: Israel diz ter acertado túneis do Hamas; guerra tem quase 10 mil mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Pan de Santiago (31/10): agenda e chances de medalha para o BrasilEquipe brasileira tem duas boas possibilidades de ouro nesta terça-feira

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 30/10O décimo dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil. Nesta segunda-feira (30), os atletas brasileiros subiram 10 vezes no pódio.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para esta terça-feira (31/10)Esta terça-feira (31) promete muitas emoções nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Para os atletas brasileiros, não será diferente.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 31/10O décimo-primeiro dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕